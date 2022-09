La ville d'Ottignies-LLN boycotte à son tour la coupe du monde de football

La ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve annonce qu'elle ne retransmettra pas sur écran géant les matchs de la coupe du monde de football organisée au Qatar en novembre et décembre. Elle n'autorisera pas non plus d'événements dans l'espace public.

Pour justifier leur décision, les autorités communales invoquent des raisons éthique, écologique et économique.

"Cette compétition se déroule en hiver, explique Benoît Jacob, échevin des sports. Il faudrait placer un chapiteau et le chauffer, ce qui n'est pas responsable à l'heure où les coûts de l'énergie sont l'affaire de tous. Nous devons monter l'exemple."

"Personne n'ignore les conditions inhumaines dans lesquelles les stades ont été construits, ajoute Abdel Ben El Mostapha, échevin en charge des droits humains. De nombreux ouvriers y ont perdu la vie."

Ottignies-Louvain-la-Neuve suit donc l'exemple d'autres communes qui ont récemment annoncé leur intention de boycotter la coupe du monde, comme Tubize. En Brabant wallon, Ittre et Braine-le-Château, par exemple, n'autoriseront pas non plus de retransmission dans l'espace public.