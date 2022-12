La Ville d’Ath regrette la décision de l’Unesco, qu’elle juge "surprenante"

Le retrait a cependant été voté à l’unanimité vendredi, avec l’appui de la Belgique. Le cabinet de la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard, explique, dans un communiqué, cette position de la Belgique pour "sortir par le haut de cette situation difficile, rappeler avec fermeté son engagement dans la lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes et sa compréhension des reproches exprimés par de nombreuses voix, et protéger le patrimoine ainsi que l’image de notre pays".

"Nous avons l’impression d’être l’objet d’un amalgame et d’un procès d’intention. Nous déplorons que la Ducasse d’Ath, et plus largement notre population dans son ensemble, soit assimilée au racisme. Nous sommes profondément convaincus que notre réflexion doit se poursuivre. La commission citoyenne du folklore devra mener à bien ses réflexions dans les prochaines semaines", souligne M. Lefebvre, qui juge que les pays représentés à l’Unesco "ont voulu faire un exemple" avec la Ducasse d’Ath.

Dans son retrait de la reconnaissance, l’Unesco exprime le souhait que la Ville d’Ath retire le personnage du "Sauvage", en vue ou non de reproposer à l’avenir la candidature de la Ducasse au sein de cette liste. La Ducasse d’Ath était reconnue comme patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2005.