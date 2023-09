"La Villa": l’impitoyable réalité des migrants dépeinte par Robert Guédiguian dans un paysage de carte postale

Ce lundi dans votre Séance VIP, La Une vous emmène dans la calanque de Méjean, à Marseille. Un lieu idyllique qui, sous la focale de Robert Guédiguian, devient le théâtre d’un drame familial et social. Celui d’une fratrie, dont le père vieillissant n’est plus que l’ombre de lui-même, mais également celui des migrants qui échouent sur les côtes phocéennes, après avoir traversé la mer au péril de leur vie.

Pour de simples passants, "La Villa", c’est cette maison au charme enchanteur, dont les baies vitrées ne reflètent que les rayons du soleil et les ondes paisibles de la Méditerranée. Mais pour Angèle, Joseph et Armand, qui ont grandi entre ces quatre murs, "La Villa", c’est aussi et avant tout le lieu qui abrite bon nombre de leurs souvenirs : les bons, comme les mauvais.

Quand ils reviennent tous les trois entre ces murs, c’est donc le cœur lourd qu’ils retrouvent leur père, Maurice, devenu aphasique après une attaque. Un retour au bercail d’autant plus difficile pour Angèle, dont la fille Blanche est décédée 20 ans plus tôt en ces lieux, sous la surveillance de Maurice.

Mais alors qu’elle et ses deux frères se laissent peu à peu submerger par la mélancolie, le présent ne tarde pas à se rappeler à eux, quand Joseph et Armand découvrent la cachette de trois enfants venus d’Afrique, cherchant à échapper aux militaires qui surveillent le littoral à la recherche de migrants…