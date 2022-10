La villa Ephrussi de Rothschild : tellement dans le goût d’une famille hors du commun !

À la villa Ephrussi de Rothschild, outre la situation extraordinaire de la propriété et la luxuriance des jardons, l’amateur d’art a de quoi se délecter. Les diverses salles sont réparties autour d’un vaste patio où Béatrice donnait ses réceptions… Les deux niveaux de galeries, aux styles Renaissance italienne et hispano-mauresque, sont surmontés d’une toiture, elle-même couverte d’un plafond ! Les lieux accueillent des œuvres des époques médiévale et Renaissance.

Les boiseries du XVIIIe siècle du Salon Louis XVI proviennent de l’hôtel de Crillon, place de la Concorde, à Paris. Les dessus-de-porte ont successivement appartenu à Madame de Pompadour, au duc de Penthièvre et à Honoré de Balzac… Quant au plafond de la seconde partie du salon, il représente " Le char de l’Amour, tiré par des colombes ", par Tiépolo. Les sièges Louis XVI sont tapissés des Fables de La Fontaine et sont posés sur le 87e tapis de la série de 104, commandée par Louis XIV pour la grande galerie du Louvre.