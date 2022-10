La vieille garde n’a pas dit son dernier mot : Jackson Browne ''Downhill from Everywhere'' son 15e album studio sorti l’été 2021, discrètement en Europe

"L’écriture de chansons est une chose mystérieuse", dit Jackson Browne. Et il ajoute : " Parfois, on a un peu l’impression de consulter l’oracle. " C’est par ces quelques mots que commence la bio présente sur son site internet à propos de sa carrière et de son nouvel album. ''Downhill From Everywhere'' est sorti depuis un an déjà. Une sortie plutôt discrète en Europe, beaucoup moins aux USA, heureusement.

Cet album, son 15e album studio, apportait du sang neuf à une carrière tellement riche. Car voilà quelques années que Jackson Browne n’avait plus rien proposé de nouveau à ses fans. Je suis toujours fasciné en repensant à ses débuts, au milieu des 60’s à Los Angeles, il a 16 ans, et il écrit ce chef-d’œuvre ''These Days'', qui sera chanté par Nico en 1967, puis par d’autres comme Glen Campbell. Puis cette carrière qui s’envole avec le Nitty Gritty Dirt Band et les Eagles pour qui il coécrit ''Take It Easy''.