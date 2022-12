"La vie têtue" de Juliette Rousseau : histoires de transmissions féminines

En Bretagne, la maison familiale d’où elle écrit à sa sœur est entourée de nature. Ce paysage d’arbres et de forêts est celui de son enfance, tant aimé par ses parents et respecté par ceux-ci. Se trouvant dans une région où la chasse est légion, la maison et ses environs furent les témoins de battues et de bruits des détonations de coups de fusils.

Pour Juliette Rousseau, revenir dans cette maison, c’est aussi se réapproprier ces contrées de nature dévastées par les industries environnantes, tirer un trait sur ce qui fut et créer de nouvelles lignes pour elle et sa fille. C’est là qu’elle convoque les souvenirs, éloigne la mort et se réconcilie avec la vie…

La vie têtue, Juliette Rousseau, Editions Cambourakis, septembre 2022, 120 pages, 15€.