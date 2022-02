La vie : ses signes et ses énigmes avec Philippe Forest

La légende raconte comment un mage, autrefois, parvint à consoler un peu l’empereur du chagrin profond où l’avait laissé la mort de la femme qu’il aimait. Dans l’obscurité, il fit apparaître sous ses yeux la silhouette de la belle courtisane disparue.

Ainsi naquit l’art du Pi Ying Xi, auquel, en Occident, nous donnons le nom d’ombres chinoises. Dans la tradition chinoise, qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui, il s’agit de petites marionnettes, de pantins articulés et colorés dont on projette l’ombre sur un écran en papier. C’est un art populaire destiné aux enfants, qui ressemble beaucoup à notre guignol. Philippe Forest a été frappé par le rapprochement entre ce théâtre d’ombres et la fête des morts telle qu’elle est célébrée en Chine.

Les ombres renvoient à Platon et à l’allégorie de la caverne, comme si nous ne connaissions de la réalité que les ombres qu’elle projette, explique-t-il. Cela renvoie aussi aux disparus : les ombres sont les morts. Puis il y a cette idée que nous-mêmes sommes peut-être semblables à des ombres. Où est la réalité ? Où est la fiction ? Où est l’objet ? Où est son ombre ?

Je crois qu’un écrivain, c’est quelqu’un qui se pose nécessairement ces questions et qui s’interroge sur les apparences parmi lesquelles nous passons et ce à quoi elles renvoient, ce qu’elles révèlent.

Chacun d’entre nous, dans la nuit où il vit, cherche à retrouver l’ombre de ce qu’il a perdu. Un message mystérieux, parfois, nous met à notre insu sur la piste. Le monde se métamorphose alors en un labyrinthe au sein duquel se multiplient les signes et où tout prend un air étrange de déjà-vu.

Philippe Forest ne croit pas au surnaturel mais il est convaincu que les signes et les superstitions qui les accompagnent nous permettent de donner un sens à ce que nous avons vécu et à ce que nous sommes.

"C’est un peu là-dessus que je joue dans ce livre comme dans les précédents, en évoquant la manière dont je rencontre, au hasard de mes voyages, un certain nombre d’oeuvres littéraires qui me semblent correspondre à ce que j’ai moi-même écrit et donc moi-même vécu."