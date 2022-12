La Vie Parisienne à l'Opéra de Liège, gagnez deux places

Gardefeu et Bobinet, séducteurs invétérés, sont snobés par celle qu’ils aiment, la demi-mondaine Métella. Ils se vengeront en séduisant de belles aristocrates fortunées. Une aventure rocambolesque et désopilante s’annonce…

Une œuvre miroir de la société du Second Empire qui, même si elle raffole de cette sensualité à fleur de peau, garde à l’esprit une morale " puritaine " et naïve. Dans La Vie parisienne, après les frasques les plus audacieuses, tout rentre dans l’ordre et les couples se reforment comme si rien ne s’était passé… persiste alors le doux souvenir de bien pétillantes bulles de champagne!

