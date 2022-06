La vie est une fête ! – Festival au Carré à Mons

La vie est une fête !

Trois ans ! Après deux annulations pour cause de ce-que-vous-savez, le Festival au Carré est de retour avec, plus que jamais, son lot de nouveautés ! Depuis 2019, vous nous avez terriblement manqué, et, pour fêter en grande pompe nos retrouvailles, nous avons mis les petits plats dans les grands : concerts, danse, théâtre, cirque, mais aussi performances, spectacles déambulatoires et cinéma musical ; cette édition sera multidisciplinaire ou ne sera pas !

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges avec, comme grande nouveauté, une formule inédite à expérimenter en famille ou entre amis : pour la première fois, le festival déploie ses ailes, sort du Carré des arts et vous fait voyager partout dans la ville : au Théâtre le Manège, où se situera le cœur des festivités, dans l’ensemble de nos salles, mais aussi dans les jardins, sur les places et à travers l’espace public. Pour une grande bouffée d’air !

Ce qui ne change pas, c’est l’envie de célébrer l’été, la diversité et la qualité des spectacles, et, surtout, de partager ces moments de détente. Nous nous réjouissons de vous retrouver : la vie est une fête !

Le Festival au Carré aura lieu à Mons du 1er au 10 juillet 2022