"La vie est injuste", une réflexion paternaliste qu’il faut nuancer par la philosophie de John Rawls

Alors que peut-on répondre à cet argument ?

Pour Maxime Lambrecht, on pourrait s’inspirer de la réponse de John Rawls, auteur fondateur du courant philosophique qu’est 'l’égalitarisme libéral'. Dans son livre Une théorie de la justice, paru en 1971, il écrit : "Il faut rejeter l’affirmation selon laquelle la répartition des talents naturels et les contingences des circonstances sociales sont injustes, et que cette injustice doit inévitablement s’étendre aux arrangements humains". Parfois, et on pourrait dire souvent, cette réflexion sert d’excuse pour ignorer l’injustice.

Or dit Rawls, il est essentiel de distinguer les faits naturels des faits sociaux : "La répartition naturelle des talents n’est ni juste ni injuste. Il n’est pas non plus injuste que des personnes naissent dans une position sociale particulière. Ce sont simplement des faits naturels. Ce qui est juste ou injuste, c’est la façon dont les institutions traitent ces faits".

Traduction : pour Rawls, cela n’a aucun sens de dire "la vie est injuste" à propos de ce qu’il appelle la 'loterie naturelle', du fait que nous naissons inégaux : certains naissent riches, d’autres moins ; certains naissent en bonne santé, d’autre moins ; certains naissent avec des aptitudes leur permettant d’exceller sur le marché, d’autres naissent avec des aptitudes qui les mettent en situation de handicap pour la vie dans nos sociétés, etc. Ce sont simplement des faits.

Ce qui est juste ou injuste, c’est la façon dont la société traite ces faits : la façon dont les institutions protègent ou non, exposent ou non, les individus aux désavantages et vulnérabilités, issus de ces circonstances. À nos yeux, les sociétés aristocratiques ou de castes paraissent clairement injustes puisqu’elles accordent un rôle central aux circonstances arbitraires de la naissance dans la répartition des privilèges et avantages sociaux. Rawls dit que "la structure de base de ces sociétés incorpore l’arbitraire de la nature".