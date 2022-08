La vie est-elle "comme un escalier"? Jean-Luc Fonck vous répond en chanson

Stannah – Otolift

J’éteins mon poêle à charbon

Je pars à poil au charbon

Heureusement pour moi, je m’aperçois

A temps

Que j’ai oublié mon pantalon

Je mets celui que j’ai acheté dans une boutique de Lyon

On y vend des lions mais aussi des pantalons

On y trouve même des bikinis

…une pièce

S’il te plaît

S’il topless

La vie est comme un escalier

Un côté pour descendre

Un côté pour monter

Enfin soit me voilà au boulot

J’aime pas tellement parce qu’il faut travailler

Je suis peintre en bâtiment, je m’emmêle les pinceaux

Je suis au bout du rouleau… Déprimé

Je commande un plateau de fruits de mer

J’ai la tête qui tourne parce que les crevettes grises

Alors je commande quelques bières

Je les empile on dirait la tour de pils

La vie est comme un escalier

Un côté pour descendre

Un côté pour monter

On n’a jamais dit que ce serait facile

D’avoir si chaud tous les étés

Tiens à propos, quelle heure est-il ?

Il est climatiseur, climatiseur quart à tout casser

Qui ne tente rien n’a rien – Qui ne risque rien non plus

Il faut juste chercher la solution du rébus

Où va-t-on – On s’en fout, d’où on vient – On s’en fout

On compte sur sa bonne étoile un point c’est tout

La vie est comme un escalier

Un côté pour descendre

Un côté pour monter

