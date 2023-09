La vie en coloc', le défi du conflit

Souvent, c’est le manque d’adaptation qui est pointé par les colocataires en crise, le maniaque ne baisse pas ses exigences et le pantouflard ne les augmente pas, et quand chacun reste inflexible, cela peut prendre des dimensions insoutenables. "La coloc est de l’intime partagé et comme pour la vie en couple, cet espace vient questionner nos évidences. On y découvre l’infinie diversité des comportements humains. On a tous un trajet à faire entre ceux qui ont trop de certitudes et d’exigences et ceux qui sont trop permissifs. C’est accepter que le cadre donne de la liberté, parce que quand je sais ce qui est permis et ce qu’il ne l’est pas, je récupère ma liberté d’agir dans cet espace."

La colocation requiert donc une haute dose de communication et d’établir des règles communes pour que chacun puisse s’y épanouir : "Dans notre société on a plutôt peur des conflits, on a du mal à poser des limites saines, avec l’idée que si on n’est pas d’accord on rejette ou on condamne. En fait, poser des limites, c’est poser un cadre pour vivre ensemble. Après bien sûr il doit être négocié, il ne peut pas avoir de "chef coloc", donc c’est un espace qui permet de découvrir ses possibles, ses non possibles et ses zones de tolérance."

Pour la psychologue, la vie à plusieurs peut être un bel espace de découverte de soi et d’évolution : "Le vivre ensemble n’est pas inné, c’est une construction, et toute la vie on doit apprendre à traiter avec les autres. Il est intéressant de retenir, de comprendre ce que cela nous apprend de nous, ça nous aide à nous situer en tant qu’individu par rapport aux autres et peut à l’avenir faciliter nos relations. "