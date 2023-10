La vie effrénée de bourgmestre : rencontre avec Marc Lejeune, bourgmestre de Beauraing

Arrivé au hall du service Voiries, il évoque un rendez-vous avec Ores, la plantation d’arbres de naissance (un projet qui permettra à des bébés nés récemment d’avoir un arbre à leur nom), la plantation d’arbres dans la rue commerçante qui subit de lourds travaux. Un peu plus loin, c’est d’un enterrement qu’il s’agit. "Tu as déjà fait le trou ?", demande-t-il sans détours à un ouvrier qui répond du tac au tac que le trou est fait. Les compétences de bourgmestre sont larges, variées.

8H15

Et rien de tel qu’un passage au service population pour s’en rendre compte. "Voici l’équipe du service Population, c’est le visage de la commune. Les citoyens passent ici à chaque moment important de leur vie : une naissance, un mariage, un enterrement, un déménagement…", détaille Marc Lejeune.

Elles concernent la vie entière du citoyen. Marilyn explique quand aura lieu le prochain mariage. "C’est mercredi, à 14h00".

Toutes ces petites réunions durent cinq à dix minutes. "Mais elles sont très importantes. Elles permettent de se dire ce qu’il faut. Et elles m’évitent de recevoir et d’envoyer plusieurs mails. Un gain précieux quand on voit l’ampleur de la correspondance que gère un bourgmestre."

"Les gens m’écrivent par courrier postal, par mail, par Messenger, par WhatsApp, par sms. Parfois, je rencontre des difficultés à répondre parce que je ne me souviens plus via quel canal j’ai reçu le message. Et si vous tardez à répondre, au bout de trois jours, ou quatre, vous recevez un message 'E kwé mayeur ?'..."