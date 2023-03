La vie de Soeur Emmanuelle racontée par son bras droit soeur Sara

En 1971, à l'âge où elle pourrait déjà prendre sa retraite, soeur Emmanuelle obtient l'accord de sa congrégation pour s'installer dans un bidonville en Égypte, parmi les chiffonniers du Caire. La religieuse se bat pour améliorer les conditions de vie des populations pauvres et lance de nombreux projets notamment d'éducation et de santé. En 1976, soeur Emmanuelle rencontre soeur Sara, de trente-huit ans sa cadette, avec qui elle partage le même altruisme et un amour inconditionnel pour les enfants. La première est belge et catholique, la deuxième égyptienne et copte

"A droite sur la photo, Soeur Emmanuelle" Un documentaire de Guillaume Perez et Christian Huleu à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi