La vie de Sanda Dia ne vaut-elle que 6 iPhones ?

En décembre 2018, le cercle étudiant “Reuzegom” de la K.U. Leuven est en plein baptême. Sanda Dia fait partie des bleus… Ces nouveaux étudiants qui se font littéralement bolosser en guise de bizutage.

Et les membres de Reuzegom, ils ont fait subir des choses horribles à Sanda ! Le 4 décembre, ils lui ont fait boire plusieurs bières puis une bouteille entière de gin. L’objectif était de le garder saoul le plus longtemps possible. Ils ont même scotché le robinet de sa chambre pour l’empêcher de s’hydrater !

Ils lui ont fait boire une grosse quantité de sauce poisson et l’ont forcé à rester dans un puits glacé pendant des heures.

À un moment donné, le 5 décembre au soir, ils se sont quand même dit que Sanda n’avait pas l’air au top de sa forme et l’ont amené à l’hôpital… Mais c’était déjà trop tard. Il était en hypothermie, genre sa température corporelle était presque 10 °C en dessous de la normale ! Et là c’est arrêt cardiaque, soins intensifs, Le 7 décembre, Sanda succombe à ces mauvais traitements.

L’autopsie a révélé que ce qui avait tué Sanda, ce n’est pas l’hypothermie mais une trop forte concentration de sel dans le sang… Une overdose de sel ! Tout ça à cause de la sauce poisson…

Aujourd’hui, 5 ans après les faits, 18 membres du cercle étudiant ont été condamnés, entre autres, pour homicide involontaire.