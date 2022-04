La vie de George Michael dans les cinémas du monde entier !

George Michael Freedom Uncut retracera le parcours de l'artiste à partir de 1987, après la sortie de son album solo Faith, et reviendra notamment sur le making of de l'album suivant, en 1990, Listen Without Prejudice: Vol 1. Les images utilisées viennent d'archives personnelles, de performances, et d'interviews avec de nombreux artistes que George Michael appréciait.

Rappelons qu'il est décédé le jour de Noël, à 53 ans, en 2016.

“George Michael était un artiste inspirant qui mérite d'être projeté sur grand écran", explique Tom Mackay, President of Premium Content de Sony Music Entertainment.