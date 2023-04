"La Vie de château en famille" : des animations pour petits et grands à travers les châteaux de Wallonie

Dans le cadre des journées du patrimoine, et ce pour sa troisième édition, la "Vie de château en famille" invite, le 1er mai prochain, un public familial à découvrir gratuitement 32 châteaux répartis dans toutes les provinces de Wallonie.

Dans chaque château, en plus des animations et des visites proposées par les organisateurs, les parents et enfants pourront participer à divers jeux didactiques mis au point par l’Agence wallonne du Patrimoine et l’asbl Musées et Société en Wallonie.

Informations et réservations

+32 (0) 85 27 88 80

journeesdupatrimoine@awap.be