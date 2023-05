La vie de Charles III racontée aux ados

Je vais te raconter la vie de Charles III, le nouveau Roi du Royaume-Uni.

Charles est le premier fils d’Elisabeth II. À 3 ans, sa mère est sacrée Reine et il devient l’héritier du trône. Sa jeunesse n’est pas incroyable : les gens se moquaient de lui et ses camarades le harcelaient. À côté de ça, son père voulait qu’il soit un homme dur, fort alors que Charles était plutôt doux, discret et timide.

Pour oublier tout ça, Charles commence plein de sport pour prouver “qu’il n’est pas une mauviette”. Il se lance des défis extrêmes et on le surnomme “l’action man”. Charles est le premier de la famille royale à aller à l’université et à décrocher un diplôme. Il est fan de musique classique, de théâtre et rêve de devenir comédien, mais sa famille ne comprend pas trop le délire et le critique.

Le prince de Galles s’intéresse à toutes les religions : l’islam, le bouddhisme, l’hindouisme, il a même appris l’arabe ! Un jour, il rencontre Camilla et il est fou amoureux d’elle. Il est sûr que c’est la femme de sa vie, mais selon sa famille, elle n’a pas les critères pour entrer dans la famille royale. Du coup, 10 ans plus tard, il épouse la Princesse Diana avec qui il aura deux fils : William et Harry.

En 1995, Charles et Diana divorcent, le prince avoue être toujours amoureux de Camilla, qu’il épouse finalement en 2005, avec l’accord de la Reine Elisabeth II. Charles III gère plus de 400 ONG et œuvres caritatives. Il est très engagé pour l’écologie : il comprend très vite les enjeux climatiques et d’ailleurs quand il a commencé à en parler à l’époque, personne ne l’écoutait. C’est lui par exemple qui a obligé le recyclage au sein du palais royal. Il a aussi fondé une ferme et une marque de biscuits bio. Il a créé une ville écologique, Poundbury, avec des habitations et des projets durables.