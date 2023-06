La vie d’une Germano-iranienne emprisonnée à Téhéran "en danger", affirme sa codétenue

Ce dernier est géré par sa famille vivant en France, qui y poste les informations transmises par Narges Mohammadi lors d’appels téléphoniques à ses proches. En juillet 2022, Nahid Taghavi avait été autorisée à quitter la prison d’Evin pour bénéficier d’un traitement médical, selon sa fille qui avait alors précisé que sa mère souffrait d’un diabète de type 2 et que son état de santé s’était fortement dégradé après avoir contracté le Covid-19 en 2021.

De nationalité allemande et iranienne, Nahid Taghavi, 68 ans, avait été arrêtée en octobre 2020 puis condamnée à 10 ans et huit mois de prison en août 2021 pour appartenance à un groupe illégal et pour propagande contre le régime. Elle est depuis emprisonnée à Evin, une prison de Téhéran tristement célèbre pour ses conditions de détention extrêmement difficiles.