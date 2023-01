La vie commerciale de Flémalle reprend doucement

À Flémalle, un an après la fin des travaux de la Grand’Route, la vie commerciale reprend doucement. Un nouveau parking a été aménagé à côté de l'administration communale.

Il faut dire que le chantier a duré deux ans et demi. Cet investissement de 6,6 millions, avec l'aide de fonds européens, a pour but de revitaliser le centre de la commune. Pendant les travaux, les petits commerces ont particulièrement souffert, mais aucun n'a fermé. Les clients reviennent dans la zone commerciale où deux nouveaux commerces viennent même de s'installer, non loin de la librairie et de la pharmacie du quartier.