"La vie comme elle vient", la pièce qui porte tout en finesse un regard nouveau sur l’époque coloniale belge

"C’est un texte qui interroge ce qu’est être un étranger. On peut se sentir étranger dans un pays sans pour autant être d’une couleur de peau différente, tout en en parlant la langue. C’est exactement la situation que vit Lucie. Elle ne se sent pas chez elle en Belgique et elle rêve sans arrêt d’un Congo qui n’existe plus." Alex Lorette

"La vie comme elle vient" fait voyager les spectateurs entre le Congo et la Belgique. Au fil des musiques et des descriptions rendues très vivantes par Jo Deseure, le public se laisse emporter par ce récit qui est également le portrait d’une femme traversant les épreuves de la vie avec résilience. Si cette pièce sera appréciée pour la fluidité de son écriture ainsi que sa très belle interprétation par les comédiens, elle est également l’occasion de découvrir un nouveau regard sur le colonialisme, celui des enfants de colons perdus entre deux identités…