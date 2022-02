"La vie au-delà du cercle polaire" ou comment les animaux survivent-ils par moins 40 degrés

Pour cette nouvelle émission du Jardin extraordinaire, Tanguy nous emmène à la découverte du grand Nord au-delà du cercle polaire. L’exploration de ces contrées immaculées nous transporte dans le monde merveilleux du jour polaire, là où le soleil se couche à peine en été. Malgré une alimentation abondante, les animaux et les plantes sont confrontés à de grands défis. L’été est bref, laissant peu de temps pour faire émerger la nouvelle génération. Autour de l’horloge, il y a une frénésie de grandir, manger, nourrir, chasser. Mais le manque de sommeil, les parasites et la menace constante des prédateurs provoquent malaise et stress.