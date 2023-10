La vidéo poignante de Caroline Receveur qui avance dans son combat contre son cancer du sein

L’été dernier, l’influenceuse Caroline receveur révélait être atteinte d’un cancer du sein "agressif mais détecté à un stade précoce". Elle était partie dans un long tunnel de chimiothérapie et partageait son quotidien, entre découragement et espoir. Ce lundi, une grosse étape a été franchie pour la jeune femme : Caroline a sonné la fameuse cloche, signe d’une étape franchie, celle de plus de 100 jours de chimio, sous les applaudissements du personnel soignant.