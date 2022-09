La vidéo originale du Club Bruges pour annoncer la prolongation de Brandon Mechele

Brandon Mechele a prolongé son contrat au Club de Bruges jusqu’en 2025, a annoncé le club de la Venise du Nord vendredi dans une vidéo originale.

Dans cette vidéo, on aperçoit Mechele contrôler son propre joueur dans le jeu vidéo FIFA 23. Lors d’une réunion avec son entraîneur Carl Hoefkens, que l’on reconnaît malgré sa modélisation plus que moyenne, Mechele accepte une prolongation de contrat de trois ans avant de lâcher la manette et de filer.

Hormis un prêt à Saint-Trond en 2017, le défenseur de 29 ans, formé au Club, n’a joué qu’au Club de Bruges, dont il a porté le maillot plus de 300 fois. Avec les Gazelles, il a remporté cinq titres de champion de Belgique, la Coupe de Belgique 2015 et quatre Supercoupes de Belgique.

Appelé pour la première fois chez les Diables Rouges en octobre 2018, Brandon Mechele compte 22 sélections (3 caps) en équipe nationale.

Jeudi, un autre Diable Rouge avait prolongé son bail en Venise du Nord, Simon Mignolet s’étant lié jusqu’en 2026 aux Blauw en Zwart. Le mois dernier, c’est Hans Vanaken qui avait prolongé, jusqu’en 2027.