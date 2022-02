Le clip a été réalisé par le percussionniste et responsable des visuels du groupe, M. Shawn "Clown" Crahan, et compile des images de la tournée 2021 de Slipknot et du "Knotfest Roadshow".

Corey Taylor annonçait récemment que le prochain album "déchirera". De quoi préciser un peu les choses, même si on savait depuis le début de l’année que le groupe était en train de préparer un nouvel album.

Au sujet du son et du style de ce nouveau projet, Corey Taylor a expliqué : "C’est une version plus hard que Vol. 3 : (The Subliminal Verses) [leur album de 2004]. Vraiment, il déchire, mec".

"Il sera plus sombre que le dernier We are not your Kind, mais il y a tout de même pas mal de mélodies. J’ai vraiment hâte que les gens l’entendent !"