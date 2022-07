La vidéo extraordinaire : pas contente la mésange !

Claudie, amoureuse de la nature, s’octroie une pause-café dans son jardin situé à Renaix.

"Tout à coup, mon regard est attiré vers un nichoir. Je vois une petite tête de mésange devant la sortie.

Elle était très attentive à tout ce qui se passait à l’extérieur, elle tournait sans cesse la tête en direction des bruits tout autour d’elle. Comme on peut le voir dans la vidéo, elle a du m’apercevoir car, à ce moment-là, elle a réagi en sortant la tête complètement et en poussant des petits cris dans ma direction, comme pour me dire " va t’en ".. Je n’ai plus du tout bougé et c’est ainsi que j’ai pu filmer cette scène

Le lendemain, je suis retournée au même endroit, la petite mésange s’est envolée et est venue à quelques mètres de moi.

Cela fait 2 ans que j’ai des nichoirs dans mon jardin, je n’avais encore jamais vécu un si beau moment.

