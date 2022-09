La vidéo extraordinaire : Bagarre chez les salamandres !

" C’est lorsqu’ il pleut qu’on peut les apercevoir et les observer " nous dit Adrien. Il est l’un des gestionnaires d’un site de sauvetage de salamandres près d’Andenne. A l’inverse des sites de sauvetages de batraciens qui sont généralement à 90% remplis de grenouilles et de crapauds, le leur s’occupe presque exclusivement de salamandres.

Les salamandres sont observables de février à novembre mais particulièrement pendant 2 grosses périodes, fin février pour la mise-bas et de fin août à octobre/novembre.

" En Belgique, on observe une seule espèce, la salamandre tachetée. Elle ne s’observe que la nuit et n’est pas farouche. On peut sans problèmes l’éclairer, comme on le voit sur cette vidéo, pour l’admirer. "

" La Salamandre étant un animal toxique, elle a peu de prédateurs, hormis les blaireaux, sangliers et quelques serpents. Un des gros plus dangers pour elle étant la circulation des voitures. C’est d’ailleurs de ça que nous les " sauvons ". On cible un tronçon de route où elles sont nombreuses. Après les avoir prises en photo, nous les enlevons de la route et les remettons sur le côté " nous explique Adrien. "

" Dans cette vidéo, on voit deux mâles se battre sur le tarmac. Il est difficile de savoir s’ils se battent par fierté, pour une femelle présente dans les alentours ou pour protéger leur territoire… "

Adrien nous explique qu’ils sont toujours à la recherche de personnes pouvant les aider dans cette tâche, donc n’hésitez pas à prendre contact avec lui si vous voulez donner un coup de main !

Voici l’adresse de leur site internet : https://salamandrevezin.wixsite.com/site

Adrien termine en nous expliquant qu’il y a peu, lors d’un voyage en France, il a pu observer une autre espèce de salamandre, la salamandre de Lanza, qui est l’amphibien le plus rare d’Europe !

Petit scoop, restez à l’affût sur le Groupe Notre Jardin Extraordinaire, il devrait bientôt y poster quelques photos de cette salamandre très spéciale !

Comme Ingrid et Adrien, partagez vos précieux instants sur notre groupe "Notre Jardin Extraordinaire"