La vidéo du soldat ukrainien qui tire au lance-roquette sur les Russes en écoutant du Creedence Clearwater Revival

C’est le président Zelensky qui le premier avait évoqué le Vietnam via son allusion à Apocalypse now lors de son intervention au festival de Cannes. Et du Vietnam à l’Ukraine, le "J’aime l’odeur du napalm le matin" du colonel joué par Robert Duvall a fait des adeptes.

Parmi eux, un soldat ukrainien qui a décidé de ritualiser son bonjour dans la tranchée avec "Fortunate Son" de Creedence Clearwater Revival. Une chanson culte associée au Vietnam, notamment dans le film Forrest Gump où elle accompagne la scène où Forrest et Bubba sont à bord d'un hélicoptère. Scène faisant référence à la célèbre scène de l'attaque en hélicoptère au son de "la chevauchée des Walkyries" de Wagner du film Apocalypse now.