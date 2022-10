La vidéo du nouveau titre de Maneskin, "The Loneliest", est sortie !

C’était le scandale le mois dernier : la prestation de Maneskin aux MTV Video Music Awards avait été largement censurée à cause de la tenue vestimentaire du chanteur Damiano David, mais aussi d’un dessus un peu trop dénudé de la bassiste Victoria De Angelis, dont le top avait glissé, exposant sa poitrine.

Portant un pantalon de cow-boy avec un seul string en cuir en dessous, le chanteur arpentait la scène fesses nues, et la chaîne de télévision avait préféré remplacer une large partie des images de scène par celles, plus lointaines du public. Cette réaction avait été vivement critiquée par les fans du groupe italien. Mais une semaine après, le Youtube officiel de la chaîne MTV a offert la prestation en intégralité, sans les coupures de censure.

Maneskin nous offrait aussi, un peu plus tôt, une vidéo pour "If I Can Dream", titre qui figure dans la bande originale du biopic "Elvis" de Baz Luhrmann.

Le groupe était de passage dans nos studios en juin dernier, et notre animatrice Fanny Gillard en a profité pour leur poser quelques questions, notamment autour de leur titre "Supermodel" :