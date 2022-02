La vidéo du discours de Poutine annonçant l'intervention militaire russe a-t-elle été enregistrée trois jours plus tôt ?

Cette vidéo est celle de l’allocution dans laquelle le président russe annonce reconnaître "l’indépendance et la souveraineté" des territoires séparatistes pro-russes. Elle dure 55 minutes et 56 secondes, tout comme celle dont les métadonnées ont été analysée et partagées par Novaïa Gazeta. Il semble donc que leur analyse porte sur cette vidéo datant de lundi.