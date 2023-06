La vidéo du cycliste des Fagnes : atteinte à sa vie privée ?

Nouveau retour devant le tribunal pour le cycliste des Fagnes et le père de la petite fille poussée dans la neige d'un coup de genou. C'est une procédure au civil et c'est le cycliste qui demande des indemnités au père. Il estime que sa vie privée n'a pas été respectée et que le père, en postant cette vidéo, a nui à son image et à sa réputation.

Le cycliste réclame 4500 euros d'indemnités

Que peut-on et que ne peut-on pas publier sur les réseaux sociaux ? Entre la liberté d'expression du père et la réputation salie du cycliste, Philippe Culot, l'avocat du cycliste, considère que le père de la petite fille est allé trop loin en publiant sa vidéo. "Ce que je demande aujourd'hui, c'est que le père de cette jeune fille soit considéré comme étant responsable d'une faute civile" explique-t-il. "Est-ce qu'il est envisageable de déposer n'importe quelle vidéo, sans commentaires, ou avec des commentaires qui laissent penser que le fait est plus important que ce qu'il n'est véritablement ? Le tribunal doit ici dire : c'est une faute civile avec un dommage qui reste raisonnable, mais qui fixe la limite de ce qu'il est envisageable de faire". Le cycliste demande des indemnités : 4500 euros, la valeur de son vélo.

Il dit qu'il a été reconnu par ses proches. Oui, mais ça, ce n'est pas une atteinte à la vie privée

"Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée" estime de son côté Jacques Englebert, l'avocat du père de la petite fille. "L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui protège la vie privée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et par ailleurs, monsieur reste en défaut d'établir concrètement quelles sont les atteintes. Il dit qu'il a eu une atteinte à sa vie privée. Il ne suffit pas de dire ça, il faut en apporter la preuve. Il dit qu'il a été reconnu par ses proches. Oui, mais ça, ce n'est pas une atteinte à la vie privée".

Pour Jacques Englebert, la vidéo n'est pas diffamatoire. Elle ne révèle ni le nom, ni l'adresse du cycliste, ni quoi que ce soit de privé. Ce qui pose problème dans cette vidéo, c'est le propre comportement du cycliste, d'ailleurs reconnu coupable de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance. Les gens qui commettent des infractions n'aiment pas qu'on en parle, ironise l'avocat en citant la devise peinte au fronton de l'hôtel de Ville de Verviers : "publicité sauvegarde du peuple".

Le jugement est attendu pour le 5 septembre.