La vidéo de Metallica au concert de Judas Priest au festival Power Trip devient virale

Metallica a posté sa propre photo du concert, où l’on voit le chanteur James Hetfield et le guitariste Kirk Hammett profiter du spectacle devant la barrière. “Pounding the world like a battering ram…,” ont-ils légendé en dessous de la photo, en référence aux paroles de la chanson "Rapid Fire" de Judas Priest.

S’adressant au Los Angeles Times avant le festival, le batteur et cofondateur Lars Ulrich a parlé de l’influence que Judas Priest – ainsi que les autres groupes à l’affiche – a eue sur Metallica en tant que groupe.

"Évidemment, AC/DC, Iron Maiden et Judas Priest ont été d’énormes influences", a-t-il déclaré. "Ces trois groupes représentent une part importante de la raison pour laquelle nous voulions faire partie d’un groupe. Le fait de réunir tout le monde dans le même espace est un peu impressionnant."