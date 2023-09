La vidéo d’une journaliste espagnole agressée sexuellement en plein direct suscite l’indignation

En Espagne, une journaliste s’est fait agresser sexuellement en plein direct. L’homme lui a touché les fesses, puis les cheveux, le tout devant la caméra. La vidéo a vite fait le tour du net.

Isa Balado est une journaliste espagnole travaillant pour l’émission "En boca de todos", produite par la chaîne "Cuatro". Mardi, elle était devant un magasin à Madrid pour couvrir en duplex un braquage qui venait d’avoir lieu. Cela devait être un direct comme les autres mais alors qu’elle expliquait la situation, un homme s’est approché d’elle et lui a touché les fesses.

L'homme cherchait à savoir pour quelle chaîne la journaliste travaillait. Elle lui a alors demandé de la laisser travailler et a tenté de continuer comme si de rien n’était. Le présentateur, témoin de la scène, l’a néanmoins interrompue : "Pardon Isa de t’interrompre mais il t’a mis la main aux fesses là ?". Elle lui a répondu un timide "oui", embarrassée par la situation.

En le voyant toujours à côté d’elle, elle a décidé de résoudre la situation : "D’accord, tu veux me demander pour quelle chaîne je travaille mais est-ce qu’il faut vraiment me toucher le cul ?". L'homme s’est alors défendu en disant qu’il ne l’avait pas touchée. Elle a alors insisté pour qu’il la laisse travailler. L'homme a continué de nier les faits, puis est parti après lui avoir caressé les cheveux.

Nacho Abad a soutenu sa collègue et a qualifié l’homme "d’imbécile". Les responsables de l’émission ont annoncé par la suite avoir contacté la police et signalé l’incident. Les autorités ont réussi à le retrouver et ont posté une vidéo de son arrestation sur les réseaux sociaux.