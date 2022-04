La vidange du lac de Warfaaz à Spa a débuté, première phase d'un chantier prévu jusque fin 2023.

Puis ce sera le curage du lac et le réaménagement des berges : " Les berges doivent être améliorées pour le tourisme et la biodiversité ; C’est vraiment un win win : procéder à un curage du lac avec un réaménagement des berges pour créer de la biodiversité, faune et flore."

Et les poissons ?

A l’heure de la vidange, la question de la sauvegarde des poissons se pose avec acuité car l’imposante couche de vase pose problème. "Malgré le fait qu’il y ait 1,50 m de vase, on pourrait garder un mètre d’eau au-dessus de cette épaisseur de vase de façon à sauvegarder les poissons ; on y placerait un oxygénateur pour enrichir l’eau" précise Serge Vanpevenage, de la société de pêche la Warfazienne." Le problème pour les poissons, c’est la durabilité des travaux avec, d’ici début 2024, deux étés et deux hivers et des variations de température de l’eau ; si on subit des canicules, l’eau va se réchauffer et nous risquons d’avoir beaucoup de pertes qui pourraient aller jusqu’à 40 pourcents."

Et si garder les poissons à Warfaaz était vraiment impossible, leur transfert vers le lac de Butgenbach serait alors envisagé.

La Ville de Spa a investi un montant d’un million et demi avec l’espoir d’être remboursée à hauteur de 80 pourcents par la Wallonie, via le "Fonds SPW Inondations".