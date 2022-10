La viande rouge est-elle mauvaise pour la santé? La réponse avec des étoiles.

L'IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) américain, qui fait référence dans les statistiques de santé, a passé en revue la recherche dans 180 domaines, pour déterminer à quel point un facteur de risque, comme fumer des cigarettes, est lié à des conséquences de santé, comme le cancer du poumon. Les résultats ont été publiés dans dans Nature Medicine.

Un tel lien mérite 5 étoiles, le niveau le plus élevé, et ne laisse pas de place au doute ou à une étude le remettant ultérieurement en cause. Tout comme celui existant entre pression sanguine élevée et maladie cardiaque.

Mais 2/3 des liens supposés entre un facteur de risque et sa conséquence ont recueilli seulement 1 ou 2 étoiles.

Autrement dit, leur validité scientifique est pour le moins sujette à caution.