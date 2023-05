La viande de synthèse est-elle vraiment meilleure pour la planète ? Pas si sûr…

Cette surprenante conclusion qui démonte l'un des arguments totems des start-ups engagées dans la viande synthèse est le résultat d'une analyse qui a mesuré la quantité de dioxyde de carbone générée par de la viande de culture. Plusieurs étapes de cette fabrication posent en effet problème.

D'abord le besoin en sucres, en vitamines, en acides aminés, en sel et en facteurs de croissance pour stimuler la production des cellules souches. Et puis surtout, les étapes d'extraction et de purification réalisées à l'appui de bioréacteurs particulièrement gourmands en énergie.

Les limites de l'argument écologique de viande de labo ont en réalité déjà été posées par des scientifiques de l'Université d'Oxford. En 2019, une étude soulignait en effet que ces bioréacteurs produisaient du méthane, un gaz beaucoup plus polluant que le CO2. Quand on prend en compte la production de cette viande sous microscope à long terme, elle deviendrait ainsi particulièrement nocive. Ainsi, en convertissant des émissions de méthane en émissions carbone, on obtiendrait un résultat complètement faussé, avaient alerté les scientifiques.