La viande d’agneau : bon pour la santé ?

La cuisson à basse température est meilleure pour la santé. La chaleur va altérer la qualité des nutriments mais aussi provoquer la formation de composés toxiques. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux éviter les cuissons rapides et privilégier les cuissons lentes.

Exemple de recette :

1 épaule d’agneau (entre 1 et 1,5 kg) ;

4 oignons, 15 gousses d’ail, beaucoup de thym frais et de romarin frais, 2 feuilles de laurier, 2 carottes, un fond de veau, 15 cl de vin blanc sec, sel ;

4 càs d’huile d’olive.

Faites mariner la viande dans une cocotte durant la nuit, après l’avoir badigeonnée d’huile d’olive et ajouté le thym et le romarin. Le lendemain, retirez la viande et les herbes, faites chauffer l’huile et faites revenir pour que ce soit bien doré. Retirez à nouveau la viande, faites revenir les oignons coupés en quatre, les gousses d’ail, les carottes en rondelles pendant 3 minutes, et ajoutez le vin blanc. Remettez la viande, les herbes, ajoutez le fond de veau pour que ça ne couvre pas tout à fait la viande (environ à la moitié). Couvrir et mettre au four à 110 °C pendant 7 heures.

