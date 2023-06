La viande conserve sa place dans l’assiette des Wallons, rapporte l’Apaq-W

Pour répondre à cette inflation, "le consommateur a tendance à adapter ses choix, privilégiant les produits en promotion, les produits de marques distributeurs ou tout simplement ceux qui sont moins coûteux de manière générale", selon l’Apaq-W. Bien que les volumes de viande vendus aient diminué, à l’exception de la viande porcine qui a connu une légère augmentation, les dépenses en viande et en charcuterie ont respectivement crû de 3,8% et 1,2%.

Chaque Wallon a dépensé en moyenne 287 euros pour la viande et 156 euros pour la charcuterie, soit une augmentation de plus de 4% et près de 6% sur base annuelle. En outre, les fréquences d’achat de viandes et de charcuterie ont enregistré des hausses respectives de 1,7% et 1,2% par rapport à 2021. Cela s’explique notamment par une augmentation de la fréquence d’achat de volailles et d’autres sous-catégories de viande, tandis que les achats de bœuf et de porc ont diminué.