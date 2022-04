La veuve de George Harrison écrit un recueil de poèmes à sa mémoire

Martin Scorsese, qui avait réalisé le documentaire à propos de George Harrison, Living in the Material World, et qui signe aussi la préface du livre, a ajouté : " Olivia évoque ces gestes et instants fugaces, arrachés au flux du temps et de la mémoire, et ressentis grâce à son rythme et le choix des mots ".

" Elle aurait pu écrire une histoire à raconter ou des mémoires. Elle a plutôt opté pour cette une autobiographie poétique. "

On apprenait la semaine dernière, que la maison d’enfance de George Harrison devenait un AirBnB. Un fan des Beatles a transformé la maison du jeune George Harrison en "musée vivant". Ken Lambert a acquis la maison du 25, Upton Green dans la banlieue de Liverpool, où Harrison a vécu de 1949 à 1962, pour 171.000 livres sterling. Le bâtiment de trois chambres a aussi servi de local de répétition à The Quarrymen, le groupe qui a changé de nom ensuite pour devenir les Beatles.