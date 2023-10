La veuve d’un technicien de Kiss mort en tournée poursuit le groupe en justice

Kiss est poursuivi en justice par la veuve de Francis "Fran" Stueber, technicien guitare de longue date, décédé après avoir contracté le COVID lors d’une tournée du groupe en 2021.

Catherine Stueber et plusieurs membres de sa famille portent plainte pour négligence et décès injustifié contre Kiss, désignant les membres fondateurs Gene Simmons et Paul Stanley, le manager de longue date Doc McGhee, l’organisateur de la tournée " End of the Road Tour " de KISS, Live Nation, et la chaîne d’hôtels Marriott International comme défendeurs.

Dans la plainte, obtenue par Rolling Stone, on peut lire : "En conséquence directe et immédiate des conditions dangereuses créées par les défendeurs, le défunt a subi des blessures mortelles et les plaignants ont subi des dommages, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de funérailles et d’enterrement, la privation permanente de l’amour, de la compagnie, de l’affection, du réconfort, de la société, de l’assistance, des services et des contributions financières, et du soutien moral du défunt, pour un montant qui sera établi lors du procès".

Francis Fran Stueber est décédé du virus quelques jours après avoir été mis en quarantaine dans une chambre d’hôtel de Detroit alors que KISS était sur la route dans le cadre de la première partie de sa tournée post-COVID. Le procès affirme que "l’absence de mise en œuvre ou de politiques ou procédures adéquates concernant le COVID-19 a provoqué une épidémie de COVID-19 parmi les membres du groupe et le personnel de tournée" et que Stueber a été "abandonné à Detroit" au Four Points Hotel by Sheraton pour être mis en quarantaine après avoir été testé positif.

Selon la plainte, Stueber a contacté McGhee lorsque son état s’est aggravé, et McGhee a dit à Stueber qu’il enverrait du personnel médical pour prendre de ses nouvelles. Au lieu de cela, il aurait envoyé un autre membre de l’équipe de tournée, qui n’a pas pu joindre Stueber au moment où il est arrivé à sa chambre d’hôtel. Le membre de l’équipe a alors appelé la police, qui est entrée dans la chambre d’hôtel de Stueber et l’a trouvé sans réaction, mort après avoir été mis en quarantaine pendant deux jours.

Comme indiqué précédemment, de nombreux membres de l’équipe (s’exprimant sous le couvert de l’anonymat) ont décrit l’absence de protocoles COVID appliqués sur la tournée à l’époque, ce qui pourrait être à l’origine du décès soudain de Stueber. Stanley et Simmons ont également été testés positifs au virus, ce qui a entraîné le report des concerts.

"Je n’arrivais pas à croire à quel point la situation était dangereuse et que nous continuions à jouer", a déclaré un roadie à Rolling Stone en 2021, ajoutant qu’il ne travaillerait plus jamais pour KISS. " Nous étions frustrés depuis des semaines, et au moment où Fran est mort, je me suis dit : "Vous vous foutez de ma gueule"".

À l’époque, le camp de KISS a publié une déclaration réfutant ces allégations, rejetant la responsabilité sur le non-respect du COVID par les membres de l’équipe itinérante : " Notre "End of the Road World Tour" avait absolument mis en place des protocoles de sécurité COVID qui respectaient, et le plus souvent dépassaient, les directives fédérales, nationales et locales. Mais en fin de compte, il s’agit toujours d’une pandémie mondiale et il n’y a tout simplement pas de moyen infaillible de faire une tournée sans un certain élément de risque. … Nous savons maintenant que certains membres de l’équipage ont tenté de dissimuler des signes de maladie et, lorsqu’ils ont été découverts, ont refusé de recevoir des soins médicaux…. En outre, il a récemment été porté à notre attention que certains membres de l’équipe pourraient avoir fourni de fausses cartes de vaccination, ce qui, si c’est vrai, nous semble moralement répréhensible (ainsi qu’illégal), mettant en danger l’ensemble de la tournée".

Les membres de la famille de Stueber demandent des dommages-intérêts spéciaux non spécifiés, ainsi que des dommages-intérêts liés à la perte de salaire, de revenu, de soutien et de frais médicaux passés, présents et/ou futurs.

L’action en justice stipule ce qui suit : "Les défendeurs, et chacun d’entre eux, par action et/ou omission d’agir, ont manqué à leur devoir envers les plaignants par leur négligence dans la production, l’exploitation, l’inspection, la supervision, la gestion et le contrôle de la tournée End of the Road Tour, ce qui a finalement entraîné la mort du défunt."