La version de Thierry Courtois sur le forfait de son fils : "Les médecins du Real Madrid et de la Fédération ont décidé de le laisser au repos"

Thierry Courtois est sorti de sa réserve pour expliquer la raison du forfait de son fils pour le match des Diables en Estonie.

Thierry Courtois a tenu à couper court à la rumeur (finalement fondée) qui circule depuis ce lundi matin. Non, le départ de son fils n’est pas lié au capitanat, a-t-il affirmé alors que quelques heures plus tard Domenico Tedesco a assuré que c'était bien le cas.



Pour Thierry Courtois, la raison du forfait de Thibaut est médicale. El Muro souffre d’une inflammation du genou. "Les médecins du Real Madrid et de la Fédération ont été en contact ce matin. Ils ont notamment examiné les résultats de son imagerie médicale et, sur cette base, il a été décidé de le laisser au repos", a déclaré Thierry Courtois à Footnews.



Voilà pour la version du clan Courtois...démontée par Tedesco devant la presse en soirée.