La vérité un jeu dangereux ? une vingtaine d’artistes sèment le doute dans nos certitudes

Á l’heure des deepfakes, dire la vérité, rien que la vérité c’est mission impossible. C’est même un vilain mensonge, comme le (dé) montre l’exposition Tell all the truth but tell it slant produite par Ohme, une structure qui aborde les questions de société par les arts, les sciences et les technologies.

Nous vivons un moment clé où les dangers d’une IA non encadrée inquiètent l’ensemble de la planète ( l'IA Act a été validé par le Parlement européen ce 14 juin). Ne plus pouvoir déterminer le vrai du faux, vivre dans un monde sans certitude déstabilise l’ensemble des activités humaines et des bases de la connaissance. C’est dire si l’exposition proposée par Ohme tombe à pic. Ce que nous savons est-il vrai ? Et qui l’a décidé ?

Tell all the Truth but tell it slant (Dites toute la vérité mais de façon oblique – Emily Dickinson) à voir à l’espace face b à 1000 Bruxelles, décline le thème de la vérité à travers 19 œuvres, numériques et analogiques, d’artistes belges et internationaux.