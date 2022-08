La vérité sur les trucs et astuces de TikTok pour conserver plus longtemps ses fruits et légumes.

Avouons que le réseau social chinois a de quoi nous étonner avec ses innombrables trucs et astuces, aussi incongrus que déroutants parfois.

Prenez les fruits et légumes. TikTok recèle de conseils pour les conserver plus longtemps. Et certains sont si singuliers qu'on a voulu vérifier auprès d'Interfel (France), l'association qui représente tous les métiers des fruits et légumes, s'il s'agissait de faux "hacks". Réponses.