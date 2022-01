La véritable capitale de la restauration est belge, pas française !

Les sélections étoilées du guide Michelin ont permis d'installer Paris, Tokyo et New York comme les capitales de la gastronomie. Pourtant, si la qualité de leur cuisine est reconnue depuis bien longtemps, il faudrait peut-être revoir leur surnom. Une ville devient-elle capitale pour la noblesse de sa gastronomie ou pour la quantité de restaurants qu'elle propose ?

Dans le deuxième cas, c'est Bruxelles qu'il faudrait célébrer pour la diversité des cuisines proposées. Selon une étude du service de paiement Remitly, la capitale belge compte plus de 2.700 restaurants dits internationaux.

Rapporté au nombre d'habitants, cela indique que les Bruxellois disposent du plus grand choix de tables dans le monde.

En repérant ainsi le quota de restaurants dans chacune des 200 villes étudiées à partir de la base de données de TripAdvisor, on peut aussi distinguer les types de cuisines qui sont servies. On découvre alors que Bruxelles propose l'offre la plus riche en matière de plats italiens, français et américains, à condition bien sûr d'exclure les pays natifs de ces cuisines.

Ce décryptage révèle d'autres surprises. En France, Bordeaux offre davantage de choix de restaurants qu'à Paris. Aussi, la ville de Lille est la meilleure, après Bruxelles, pour présenter le plus de restaurants thaïlandais. Et c'est à Valence, en Espagne, qu'il faut aller pour tester la cuisine indienne.