La Vénus de Willendorf serait-elle italienne ou ukrainienne ?

L’objet a-t-il traversé les Alpes, il y a 30 millénaires ? C’est la théorie que les scientifiques estiment la plus plausible. Mais ils ne ferment pour autant pas la porte à une autre possibilité. En effet, un autre échantillon minéral s’avère très similaire (mais un peu mois que le premier) à la pierre de la Vénus, et celui-ci vient d’Ukraine, soit à 1600 km de Willendorf. Or on sait que la région a aussi fourni une quantité importante de statuettes très semblable à celle de Vienne, bien que plus tardive.

Qu’elle vienne d’Italie et d’Ukraine, la Vénus de Willendorf reste une preuve tangible des migrations d’envergure entreprises par les hommes et les femmes de l’Europe paléolithique, et des contacts que les peuples du continent ont pu avoir les uns avec les autres.