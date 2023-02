Il y a 20 ans déjà, l’Europe avait décrypté une journée européenne et sécurisée pour tout le monde pour attirer les jeunes sur les dangers de l’internet et de la vente sur les réseaux sociaux. Et pourtant, aujourd’hui certaines personnes sont victimes de piratage de comptes, harcèlement. Une commerçante indépendante témoigne de ses harcèlements sur Facebook ? Que faire si cela vous arrive ?

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Voilà des exemples d’usages du réseau social qui sont proscrits par Facebook. Compte piraté ? Difficulté pour remplir le formulaire ? Pourquoi on retire l’accès ? Quoi faire pour retrouver le droit d’utiliser Facebook ?

Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.