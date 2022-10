La vente du catalogue de Pink Floyd à nouveau menacée à cause de disputes entre les membres du groupe

On apprenait en août que le catalogue de Pink Floyd était en pourparlers pour un éventuel rachat fixé à 472.298.175 d’euros. Selon Bloomberg, le groupe serait en négociation avec différents acheteurs potentiels à propos des droits sur l’intégralité du catalogue.

La semaine dernière, cette vente était déjà remise en cause suite aux récentes déclarations de Roger Waters à propos de l’invasion de la Russie en Ukraine. En plus de cela, des désaccords entre les membres du groupe autour de l’organisation des taxes font maintenant aussi surface et ralentissent l’accord qui devait avoir lieu dans les semaines à venir.

Selon FT, un proche a expliqué que les relations désastreuses entre les membres du groupe ont rendu les négociations "impossibles", tandis qu’un autre a affirmé que le groupe "n’a jamais besoin d’une excuse pour se disputer". Une troisième source ajoute aussi que l’affaire est "plus difficile que jamais".