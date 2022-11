La vente des tickets de concert de Taylor Swift déclenche un chaos sans précédent

Biens conscients de la popularité de Taylor Swift, les revendeurs sont fortement responsables du fiasco de ces derniers jours. En se ruant sur les places dont le prix oscille normalement entre 49 et 449 $, ils créent de la rareté, ce qui a un impact direct sur la demande. Ils profitent donc du désespoir des fans pour majorer les prix. En effet, certains revendeurs comme StubHub et Viagogo demandent déjà entre 2000 et 9000 dollars, soit entre 1900 et 8600 euros.

Face à ce fléau, Ticketmaster défend ses tarifs : "Le marché de la revente de billets ayant atteint plus de 10 milliards de dollars ces dernières années, les artistes et les équipes ont perdu ces revenus au profit des revendeurs", a déclaré l’entreprise qui estime devoir s’aligner sur les prix du marché.

Selon des chercheurs comme Ron Knox (Institute for Local Self Reliance), le pouvoir du géant Ticketmaster, considéré comme monopolistique, doit être limité. Même son de cloche pour Krista Brown, analyste membre de l’ONG American Economic Liberties Project, qui considère que "Ticketmaster et sa maison mère Live Nation Entertainment ont un monopole sur le secteur qui leur permet d’abuser régulièrement de leur pouvoir, laissant les clients, les artistes et les salles de spectacle à leur merci."

Du côté des démocrates américains, il est temps de faire une enquête. En effet, Alexandria Ocasio-Cortez et Richard Blumenthal ont demandé une enquête immédiate sur "l’état de la concurrence dans le secteur de la billetterie". L’élu David Cicilline a qualifié la fusion entre le géant du divertissement Live Nation et Ticketmaster de "monopole hors de contrôle".