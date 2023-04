La vente de VOO à Orange : un paquet de cash pour 30 communes actionnaires de Brutélé !

Sambreville touchera par exemple 8 millions. Un montant très important, mais comme le rappelle le bourgmestre de Sombreffe, "la commune est sous plan de gestion et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Pas de précipitation. Il faut étudier le dossier. Cet argent peut venir diminuer la dette ou permettre de financer des projets avec un recours moindre à l’emprunt et donc à la charge de la dette."

Autre exemple à Perwez : la vente rapporte environ 2,055 millions. Dont un million est déjà affecté à des projets précis comme le précise le bourgmestre Jordan Godfriaux : "nous allons financer la rénovation de l’église du Prieuré Sainte-Marie chère à Gabriel Ringlet. Il y aura toujours des messes mais aussi des activités culturelles. Ce projet existait déjà, la différence est qu’on peut y injecter de l’argent en fonds propres et diminuer la charge de la dette, ce qui est une gestion raisonnable. Dans cette rénovation de l’église et du prieuré, comme lieu de rencontre et d’échanges, il y a également des donateurs et partenaires privés. Un autre projet est l’investissement dans une éolienne citoyenne quatre fois plus puissante que celle qui sera démontée. Perwez investit 49% et les citoyens 51%, ceci rapportera de l’argent et c’est aussi de la saine gestion. Enfin, périodiquement, la commune prend des décisions de réfections de voiries, et nous allons refaire certaines routes communales en mauvais état. Le reste ira en fonds de réserve extraordinaire. On ne dépense pas tout bien entendu. On garde environ un million et ce cash de la vente de Brutélé est une très bonne nouvelle car il représente environ 15% de notre budget communal annuel ordinaire."

Un peu plus loin, à Villers la Ville, le bourgmestre Emmanuel Burton a le sourire : "la vente de nos parts de Brutélé rapporte à la commune un peu moins de 20% de son budget communal ordinaire annuel. C’est beaucoup et c’est une bonne nouvelle en ces temps financiers difficiles, suite aux crises successives de l’accueil des Ukrainiens, de la crise COVID et de la crise énergétique. Les finances communales un peu partout en Wallonie sont mises à mal et pour les communes actionnaires, la vente de Brutélé est un bol d’air. Ce que nous allons faire est de mettre cet argent dans le Fonds de réserve extraordinaire. Vous savez, d’une manière ou d’une autre, le budget communal est in fine globalisé, et donc nous n’allons pas affecter le cash de la vente de Brutélé à un ou l’autre projet, mais il est certain aussi que face à l’augmentation des taux pour l’emprunt, disposer de fonds propre c’est un contexte plus favorable."

Pour les communes concernées, en étant réaliste, cet argent tombe aussi très très bien… à un an des élections communales.