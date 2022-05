La vente de voitures neuves au point mort, le secteur des voitures de luxe, lui, se porte bien

Qui, comme toujours, confirment la règle. Dans une concession Toyota, par exemple, on ne constate pas actuellement de diminution des ventes. "Chez Toyota, nous surfons un peu sur la vague de l'hybride. Nous sommes déjà à plus de 60% de la réalisation de l'objectif", explique Alain Gégo, directeur général "Gégo S.A." Ici, on ne constate pas de diminution des ventes par rapport à l'année dernière. "Non, justement, on a même du réorganiser, prendre un vendeur supplémentaire, car on voyait cette ambition de Toyota pour 2022-2023.", rapporte-t-il. Chez Toyota, il n'y a pas de délai. Il y a encore une soixantaine de véhicules en stock, libres à la vente, avant fin juin.